İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte görev yapan 54 bin 533 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu bildirdi.
Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de aşı olan 54 bin 533 sağlık çalışanının hedef kitlenin yüzde 72'sini oluşturduğunu belirtti.
Sağlık çalışanlarının tamamının yarın akşama kadar aşılanacağını vurgulayan Köşger, "Bugün itibarıyla tüm huzurevi ve benzeri yerlerde kalanlarla çalışanlarına da aşılama başladı. Ayrıca 90 yaş üstü vatandaşlarımız da evlerinde aşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bu gün itibariyle İzmir'de 54.533 sağlık çalışanı aşılandı. Bu hedef kitlenin %72'si olup 20.01.2021 akşamına kadar tümü aşılanacaktır.— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) January 19, 2021
Bu gün itibariyle tüm huzurevi vb yerlerde kalanlarla çalışanlarına aşılama başlamıştır
Ayrıca 90 üstü vatandaşlar da evlerinde aşılanacaktır.
İzmir'de aşılama raporu! Kaç kişiye yapıldı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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