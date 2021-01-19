İzmir’de seferberlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kenti etkisi altına alan kar yağışının hayatı olumsuz şekilde etkilediği bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Hafta sonu aralıksız çalışan ekipler yeni haftaya da kar mesaisiyle başladı. 78 mahalle ve köy yolunda kar küreme ile tuzlama çalışması yapıldı. Karda ve suda hareket edebilen paletli tam teşekküllü özel kurtarma aracı da yoğun kar yağışı altındaki Ödemiş'te hizmet verdi.