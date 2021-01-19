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Haberler İzmir Kanalizasyon şebekesi olmayan mahalleli isyanda

Kanalizasyon şebekesi olmayan mahalleli isyanda

Kanalizasyon şebekesi olmayan mahalleli isyanda

19.1.2021

İZMİR şehir merkezine 10 kilometre, Bornova ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki bin 650 nüfuslu Eğridere Mahallesi'ndeki 3 sokakta kanalizasyon sıkıntısı yaşanıyor. Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalle statüsüne alınan Eğridere'ye 4 yıl önce kanalizasyon döşendi. Ancak engebeli arazide olmaları nedeniyle yüksek maliyet gerektirdiği gerekçesiyle Meşe Sokak, Palamut Sokak ve Gonca Sokak'a kanalizasyon şebekesi yapılmadı. 50 hanenin evsel atık suları, borularla ya sokağa ya da evlerin bahçelerine salınıyor. Kanalizasyon bulunmayan sokaklarda yaşayanlardan bazıları evlerinin yanına fosseptik kazdırarak kendi imkanları ile çözüm üretmeye çalışıyor. Mahalleli ise su faturalarına buna rağmen atık su bedeli yansıtıldığını ve kendi kazdırdıkları fosseptikteki suyu çektirmek için İZSU'ya para ödediklerini söyleyerek sorunun çözülmesini istedi.

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