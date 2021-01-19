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Haberler İzmir Menemen Belediyesi Cumhur İttifakı'na nasıl geçti? AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik anlattı

Belediyesi 'na nasıl geçti? İlçe Başkanı anlattı

Belediye Başkanlığı’nda, adayı ’ın başkan vekilliğini kura ile kazanmasının yankıları sürerken, ’ndan 3 meclis üyesinin kendilerine oy vermesini değerlendiren Menemen İlçe Başkanı , “Menemen’i sokak sokak, dükkan dükkan gezerek yapılan hukuksuzlukları ifade ettik. Netice itibariyle, Millet İttifakı'na mensup vicdan sahibi 3 meclis üyesi arkadaşımız bizim adayımıza oy verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Menemen Belediyesi Cumhur İttifakı'na nasıl geçti? AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik anlattı
İHA

19.01.2021, 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021, 16:13

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt ve Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın yarıştığı başkan vekili seçimini kura ile AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan kazanmıştı.

Kura seçimi öncesinde ise mecliste yapılan oylamadaki eşitlik dikkat çekmişti. AK Parti'nin belediye meclisinde MHP ile birlikte 12, CHP'nin ise İYİ Parti ile birlikte 18 meclis üyesi bulunmasına rağmen yapılan oylamada 15-15 eşitlik çıkmıştı.



OY VEREN MİLLET İTTİFAKI'NDAN 3 MECLİS ÜYESİNE TEŞEKKÜR
Millet İttifakı'ndan 3 meclis üyesinin kendilerine oy vermesini değerlendiren AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, "Millet İttifakı içerisindeki sağduyu sahibi 3 meclis üyesi arkadaşımız bizim adayımızdan yana oy kullandı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tutuklu eski CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yargı karşısında hesap veriyor. Menemen halkının iradesini kötüye kullandıkları ve birçok yanlış işe karıştıkları anlaşılıyor; bu artık bağımsız mahkemelerin konusu. CHP'li İzmir il ve Menemen İlçe Başkanlıkları, Menemen halkından özür dileyeceklerine, millet iradesinin temsilcileri durumunda bulunan meclis üyelerini günah keçisi yapma derdindeler. Menemen'in kaybedecek bir dakikası bile yok. Menemen'de AK belediyecilik nasıl olur göstereceğiz. Toplumsal tüm kesimlerin, demokratik bu sonuca saygı göstermesini ve Menemen halkının çağdaş belediyecilik hizmetlerine kavuşmuş olmasını desteklemesini bekliyoruz" dedi.



"SOKAK SOKAK, DÜKKAN DÜKKAN GEZEREK YAPILAN HUKUKSUZLUKLARI İFADE ETTİK"
Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Çelik, "Başta Menemen halkı olmak üzere, tüm kamuoyunu aydınlatmak adına, tutuklu CHP'li başkanın kendilerine oy veren Menemenlilerin iradesini nasıl pazarladığını herkese anlattık. Menemen'i sokak sokak, dükkan dükkan gezerek yapılan hukuksuzlukları ifade ettik. Netice itibariyle, Millet İttifakına mensup vicdan sahibi 3 meclis üyesi arkadaşımız bizim adayımıza oy verdi. Bir kez daha Menemen'e hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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