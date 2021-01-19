  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Merkezde mutluluk yollarda çile

Merkezde mutluluk yollarda çile

’nde günlerdir etkisini gösteren kar yağışı ’de sevinç yarattı. Ancak yollarda kalan sürücüler, sevinemedi. Denizli’yi ve ’ya bağlayan yolda ulaşım durdu.

Merkezde mutluluk yollarda çile

19.1.2021

Karlı bir sabaha uyanan Denizlililer, beklediği görüntüye kavuşurken, kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kent merkezinde durum böyleyken yollarda çile yaşandı. Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

ZİNCİR KONTROLÜ YAPILDI
DENİZLİ'Yİ Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkisinde, tipi ve buzlanma ulaşımın durmasına neden oldu. Trafik polisleri araçların yolda kalmaması için zincir kontrolü yaparken, karayolları ekipleri de aralıksız buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaptı.


Sebahattin ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merkezde mutluluk yollarda çile haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.