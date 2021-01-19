Merkezde mutluluk yollarda çile

Karlı bir sabaha uyanan Denizlililer, beklediği görüntüye kavuşurken, kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kent merkezinde durum böyleyken yollarda çile yaşandı. Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

ZİNCİR KONTROLÜ YAPILDI

DENİZLİ'Yİ Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkisinde, tipi ve buzlanma ulaşımın durmasına neden oldu. Trafik polisleri araçların yolda kalmaması için zincir kontrolü yaparken, karayolları ekipleri de aralıksız buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaptı.





Sebahattin ALP