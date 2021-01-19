  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

tarafından 12 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

19.1.2021

Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i adli kontrolle serbest bırakılırken bu kişilerden 3'ünün belediye görevlisi olduğu öğrenildi.

MASATÇI'NIN SORGUSU SÜRÜYOR

KORONA virüs nedeniyle tedavisi yeni tamamlanan ve karantinadan çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı ise sorgulanmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni götürüldü. Masatçı'nın evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.