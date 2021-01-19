Terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i adli kontrolle serbest bırakılırken bu kişilerden 3'ünün belediye görevlisi olduğu öğrenildi.



MASATÇI'NIN SORGUSU SÜRÜYOR

KORONA virüs nedeniyle tedavisi yeni tamamlanan ve karantinadan çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı ise sorgulanmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni götürüldü. Masatçı'nın evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.