Tire’de 10 yıl sonra sevinç

İZMİR'İN Tire ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. 10 yıl aranın ardından yağan kar Tire genelinde sevinçle karşılandı. Yaklaşık 1 saat hafif şekilde yağan kar sonrası apartman çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Tire'nin dağ köylerinde ise kar yağışının devam etiği öğrenildi. Kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi ekipleri, hazırlıklarını günler öncesinden yaptı. Ekiplerin, teyakkuzda bekledikleri öğrenildi.