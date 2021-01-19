  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Yangın musluğu boşa su akıtıyor

Yangın musluğu boşa su akıtıyor

Yangın musluğu boşa su akıtıyor

19.1.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesi 75. Yıl Mahallesi 1620/39 Sokak'ta bulunan yangın musluğunun su kaçırdığını ifade eden mahalle sakinleri musluktan çıkan suyun aylardır boşa aktığına dikkat çekti. Daha önce konuyu ilgili yerlere telefonla bildirdiklerini ancak henüz bir gelip gidenin olmadığını vurgulayan vatandaşlar, "Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız böyle günlerde bir damla su bile bizim için önemli. Ekiplerin bir an önce gelip boşa akan su için bir önlem almalarını talep ediyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yangın musluğu boşa su akıtıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.