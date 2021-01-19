Yangın musluğu boşa su akıtıyor

İZMİR'İN Bayraklı ilçesi 75. Yıl Mahallesi 1620/39 Sokak'ta bulunan yangın musluğunun su kaçırdığını ifade eden mahalle sakinleri musluktan çıkan suyun aylardır boşa aktığına dikkat çekti. Daha önce konuyu ilgili yerlere telefonla bildirdiklerini ancak henüz bir gelip gidenin olmadığını vurgulayan vatandaşlar, "Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız böyle günlerde bir damla su bile bizim için önemli. Ekiplerin bir an önce gelip boşa akan su için bir önlem almalarını talep ediyoruz" dedi.