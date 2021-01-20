1 günde 2 zincirleme kaza

Şaban Ç. idaresindeki 35 AL 9086 plakalı TIR, freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 araçta irili ufaklı maddi hasar meydana gelirken, meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen TIR sürücüsü Şaban Ç'nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

ÇİĞLİ ilçesindeki zincirleme kaza ise 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DHD 634 plakalı cip seyir halinde olduğu esnada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kontrolden çıkan cip daha sonra park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Cipin çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.