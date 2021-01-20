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Haberler İzmir 9 aydır aranan cinayet şüphelisi İstanbul’a kaçarken yakalandı

9 aydır aranan cinayet şüphelisi ’a kaçarken yakalandı

’de otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü silahla vurduğu iddia edilen şüpheli, 9 ay sonra ’a kaçarken ’da yakalandı.

9 aydır aranan cinayet şüphelisi İstanbul’a kaçarken yakalandı
İHA

20.01.2021, 18:30

Edinilen bilgiye göre, 2020 Nisan ayında İzmir'in Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobiliyle kırmızı ışıkta duran Oktay Yıldız, kendisine yaklaşan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. 4 el ateş ederek Yıldız'ı ağır yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Yıldız, hayatını kaybetti.



MALKARA'DA YAKALANDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şahsın kimliğinin Erdal G. (34) olduğu belirlendi. Keşan'da olduğu ortaya çıkan cinayet şüphelisi Erdal G.'nin içinde bulunduğu hafif ticari araçla kovalamaca sonrası İstanbul istikametine kaçarken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin Deveci yolu mevkiinde yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan cinayet şüphelisi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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