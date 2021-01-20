Altyapı eksikliği evlere zarar veriyor

İzmir Bayraklı Cengizhan Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, mahallelerinde alt yapı eksikliği olduğu için her yağmur sonrası yollarının göle döndüğünü söyledi. Vatandaşlar, yolda biriken yağmur suyunun kot altındaki bazı evlerin duvarlarının çürümesine ya da sıvalarının dökülmesine yol açtığını iddia etti. Cengizhan Muhtarlığı'na giderek sorunu defalarca ilettiklerini ancak bir çözüm bulamadıklarını da söyleyen mahalle sakinleri, "Duvarlarımız artık çürüdü ve dökülüyor" diye konuştu.