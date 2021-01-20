Çocuk parkında cinayet

ADANA'DA çocuk parkında kafasından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkında dün sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemede ölen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis cesedin yanında boş kovanlar buldu.