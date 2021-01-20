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Haberler İzmir Dumandan etkilendi

Dumandan etkilendi

Dumandan etkilendi

20.1.2021

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın Merkez Mahallesi 4538 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, dairenin kapısını kırarak içeride bulunan 1'i bebek 4 kişiyi binadan çıkardı. Çevre sakinleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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