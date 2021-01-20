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merkezli operasyonunda gözaltı sayısı 198 oldu

Son dakika merkezli 62 ilde 'nün içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 198’e yükseldi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198 oldu
DHA

20.01.2021, 15:47

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetlerle ilgili TSK içerisindeki örgüt mensuplarıyla ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifrelerle kısa görüşmeler yaparak, örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbelerinde 218'i muvazzaf, 20'si ihraç toplam 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 62 ilde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk olarak 156 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri yakalamak için operasyonlar devam ederken, bugün itibariyle gözaltı sayısı 198'e yükseldi.



Öte yandan gözaltında alınan 11 teğmenin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mesleğe başladığı öğrenildi. Ekipler diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 238 kişi için yakalama kararı

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