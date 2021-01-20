İzmir’de FETÖ’ye de çeteye de geçit yok

Terör operasyonunda 175 kişi yakalanırken, suç çetesi operasyonunda ise 20 kişinin gözaltına alındığı ve yurt dışına kaçtığı belirlenen çete lideri D.C. olmak üzere 23 kişinin arandığı belirtildi.



FETÖ'CÜ HAİNLERE OPERASYON

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin sözde TSK Yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve İzmir TEM Şube Müdürlüğü ile örgütün TSK içindeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüpheliden 175'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonunda 175 kişi gözaltına alındı.



SANDVİÇ BÜFESİNDEN BAĞLANTI

OPERASYONDA gözaltı listesinde bulunan 28 kişinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aramalarda ele geçen dijital mataryeller incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildiği öğrenildi. İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetler ile ilgili TSK mensupları ile ankesörlü telefon ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifrelerle kısa görüşmeler yaparak örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 133 şüphelinin Kara Kuvvetleri'nde, 40 şüphelinin ise Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca, operasyon kapsamında firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



TORBACILARA DAYAK ATAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

İZMİR'DE uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahıslara karşı sözde mücadele görüntüsü adı altında "Silahla Tehdit", "Konut Dokunulmazlığının İhlali", "Kasten Yaralama" ve" Suç ve Suçluyu Övme" suçladıklarını işledikleri tespit edilen ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak korku salan çeteye sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 43 kişiden 20'si gözaltına alındı. Art arda yapılan baskınlarda, iki adet silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 23 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi. Çete lideri konumundaki Deniz Camgöz lakaplı Binali Camgöz'ün Gürcistan'a kaçtığı öğrenildi. Yetkililerin çetenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları beğenip paylaşan kişiler hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nın (46) işyerinde bacaklarından yaralanması olayına ilişkin saldırganın kendisine ateş ederken iddiaya göre Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü kast ederek 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını belirtmesi yer almıştı.

Fatih ŞENDİL

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 238 kişi için yakalama kararı