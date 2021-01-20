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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükseldi

İzmir'de elebaşılığını B.C'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e ulaştı. Uyuşturucu ile mücadele ediyormuş izlenimi vermek için çeşitli mesajlar paylaştıkları tespit edilen şüphelilerin bazılarının evlerinde, uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.