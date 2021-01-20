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Haberler İzmir Jandarma uzman çavuş eşi ve oğluyla öldü

Jandarma uzman çavuş eşi ve oğluyla öldü

Jandarma uzman çavuş eşi ve oğluyla öldü

20.1.2021

KARS'IN Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğulları Toprak Ege Koca hayatını kaybetti. Çorumlu ailenin acı haberi, Akçakent Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan baba İlhan Koca'ya yetkililerce verildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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