KARS'IN Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğulları Toprak Ege Koca hayatını kaybetti. Çorumlu ailenin acı haberi, Akçakent Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan baba İlhan Koca'ya yetkililerce verildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
Jandarma uzman çavuş eşi ve oğluyla öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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