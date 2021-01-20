Jandarma uzman çavuş eşi ve oğluyla öldü

KARS'IN Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğulları Toprak Ege Koca hayatını kaybetti. Çorumlu ailenin acı haberi, Akçakent Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan baba İlhan Koca'ya yetkililerce verildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.