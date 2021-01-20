Kadın hastalıklarında ozon tedavisi dönemi

Pandemi döneminde hiç bir sorumluluktan kaçınmadan İzmir ve çevre illere hizmet veren Central Hospital'ın hekimleri ve sağlık çalışanları, canları pahasına hizmet kalitesini arttırarak 7/24 görevlerine devam ediyor. Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Batı Anadolu Central Hospital'da Kovid hastalıklar için ek bina devreye sokulmuş ve pandemi kliniğinden izolasyonla yarılarak hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir. Pandemi kliniği de tam kapasiteli olarak pandemi hastalarına hizmet vermektedir" dedi.



ANTİ-EFEKTİF ETKİ SAĞLIYOR

Günümüzde kullanım alanı gittikçe artan ozon tedavisinin kadın hastalıkları ve doğum alanında da güvenle kullanılabildiğini belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, ozon tedavisinin cinsel organdaki mantarların tedavisinde de kullanılabildiğini söyledi. Ozon tedavisinin anti-enfektif etki sağlayarak mantar ve bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde oldukça etkili olduğunu söyleyen Gürbüz, "Kadın hastalıkları tedavisinde hızlı şekilde yayılan mantar enfeksiyonları, ozon tedavisi ile ortadan kaldırılabilir. Ozon tedavisi iltihaplı hastalıklarda, idrar yollarında ortaya çıkan enfeksiyonlarda da başarılı sonuçlar vermektedir" diye konuştu.