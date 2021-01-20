Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nde, evinin yakınındaki su kanalında ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor Uğur Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninde kızı Julide Tolun, babasının tabutuna Fenerbahçe bayrağı ile çiçek bıraktı.

Annesi Fadime Tolun da cenaze namazının ardından oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Tolun'un ağabeyi Ufuk, kız kardeşi Pınar Tolun, ayrıldığı eşi Gaye Ayber ile yakınları da katıldı.

Uğur Tolun'un cenazesi Hacılarkırı Mezarlığında defnedildi.

OLAY

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmiş, en son Maşukiye'de görülmüştü. Tolun'dan bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, önceki gün Derbent Mahallesi'nde evinin yakınından geçen su kanalına ters devrilen aracının içinde bulunmuştu.