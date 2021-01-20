Tuzak gibi kaldırım

Tire'de, İzmir depremi sonrası çöken kaldırım mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Üç aydır kaldırımın tamir edilmediğinden yakınan vatandaşlar, "Bu kaldırım gece karanlığında ayak bileğimizi bile kırar" dediler.

YÜZLERCE İNSAN GEÇİYOR

İZMİR Tire'de üç aydır kaldırımın onarılmadığından yakınan mahalleli, "Bu kaldırım gece karanlığında vatandaşın düşmesine neden olur" dediler. Fatih mahallesi, Turgut Özal bulvarındaki kaldırımın bulunduğu alanın kentin en işlek yerlerden biri olduğunu belirten mahalleliler, "Cadde üzerinde birçok market ve işyeri mevcut. Buradan genci ve yaşlısı günde yüzlerce insan geçiyor. Yağmurların yağmasıyla da çöken bölge gittikçe genişliyor. Karanlık çöktüğünde, hiçbir önlem alınmadığı için çukur da görünmez oluyor. Yetkililer, kötü bir olay yaşanmadan bir an önce kaldırımı onarsınlar" şeklinde konuştular.