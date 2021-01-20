Uyuşturucu satan Ceyda cezaevinde

Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki Ceyda Sayıcı, 22 Mayıs 2020'de ortadan kayboldu. 4 aydır kızından haber alamayan anne Döndü Dökecek, bir TV kanalındaki programa başvurdu. Günler süren yayınlar sonucu bulunan Ceyda Sayıcı, yayına telefonla bağlanarak kendisiyle ilgilenmediğini söylediği annesi ile tartıştı. Annesiyle yüzleşmesi için yayına davet edilen Sayıcı, stüdyoya geldiğinde gergin anlar yaşandı. Ceyda Sayıcı, annesinin kendisini 1 ay eve kapatıp işkence uyguladığını söylerken annesi Döndü Dökecek, bu suçlamaları kabul etmedi.

ANNESİNİ SUÇLAMIŞTI

Ceyda Sayıcı, kaybolmadan 20 gün önce hastanede ölen bebeğinin sorumlusu olarak yine annesini suçladı. Ceyda Sayıcı, günlerce sokakta yattığını, aç kaldığını, annesinin kendisine yardımcı olmadığını söyledi. Ceyda Sayıcı'nın annesine olan nefreti bir türlü dinmeyince annesinin üzerine yürüyerek saldırdı. Bu olaydan aylar sonra Ceyda Sayıcı, önceki akşam İzmir'de gözaltına alında.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ceyda Sayıcı, Sayıcı'nın kendisine uyuşturucu temin ettiğini iddia eden bir kişi ile birlikte polis merkezine götürüldü. Ceyda Sayıcı'nın üzerinden 30 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucudan temin edildiği düşünülen bir miktar para çıktı. Sayıcı dün ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Melih DEMİRTAŞ