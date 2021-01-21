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21 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İzmir'de bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 21 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...