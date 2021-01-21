İzmir'de 21 Ocak Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Kesintilerden etkilenenler 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
21 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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