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Haberler İzmir İzmir'de kendini 6'ncı kattan atmaya kalktı! 3 saatte ikna edildi

'de kendini 6'ncı kattan atmaya kalktı! 3 saatte ikna edildi

'in ilçesinde, iddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalım geçiren E.Ö., belediye binasının 6'ncı katına çıkarak girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisin 3 saat süren görüşmenin ardından ikna edilen E.Ö., binadan indirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

İzmir'de kendini 6'ncı kattan atmaya kalktı! 3 saatte ikna edildi
DHA

21.01.2021, 08:42 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021, 08:52

Son dakika haberine göre olay, saat 20.00 sıralarında Çiğli Belediyesi'nin kullanılmayan eski binasında meydana geldi. İddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalıma giren E.Ö., Çiğli Belediyesi'nin kullanılmayan eski binasına çıktı.

Binanın 6'ncı katındaki camından vücudunun yarısını boşluğa sarkıtan E.Ö.'yü gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı.

E.Ö., yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda güçlükle ikna edildi. Polis ekipleri tarafından binadan indirilen E.Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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