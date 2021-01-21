İzmir'de kendini 6'ncı kattan atmaya kalktı! 3 saatte ikna edildi

Son dakika haberine göre olay, saat 20.00 sıralarında Çiğli Belediyesi'nin kullanılmayan eski binasında meydana geldi. İddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalıma giren E.Ö., Çiğli Belediyesi'nin kullanılmayan eski binasına çıktı.

Binanın 6'ncı katındaki camından vücudunun yarısını boşluğa sarkıtan E.Ö.'yü gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı.

E.Ö., yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda güçlükle ikna edildi. Polis ekipleri tarafından binadan indirilen E.Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.