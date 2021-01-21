Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.B'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ile 1 kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.B, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmir'in Buca ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı. Gözaltına alınan F.B, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
21.01.2021, 18:19
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.B'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ile 1 kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.B, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.