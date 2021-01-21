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Haberler İzmir İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

'in ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı. Gözaltına alınan F.B, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
AA

21.01.2021, 18:19

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.B'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ile 1 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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