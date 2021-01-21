Kazılan yollar çamur deryası

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde evlerinin önünde altyapı çalışması olduğunu ancak çalışmalar bittiğinde yollarının kazıldıktan sonra asfaltlanmadığını belirten vatandaşlar, kazılan yollarının son yağmurlarla birlikte çamur deryasına döndüğünü söyledi. Vatandaşlar, "Yolumuz neredeyse 1 aydan fazla zamandır bu şekilde. Yollarımız resmen çamur deryasına döndü" dedi. Mansuroğlu Mahallesi 116/5 sokakta oturan çevre sakinleri yollarının, asfaltlanmamasından ve kazıldıktan sonra üzeri toprakla örtüldüğü için son yağmurlarla birlikte çamur deryasına dönmesinden şikayetçi oldu. Altyapı çalışmalarının bitmesinin üzerinden neredeyse 1 aydan fazla zaman geçtiğine de dikkat çeken vatandaşlar, "Okulumuzun önünde yol çalışması nedeni ile yolumuz 1 ayı geçkin süredir böyle. Lütfen bizlere yardımcı olun. Son yağan yağmurla birlikte kazıldığı için toprak olan yolumuz çamur deryasına döndü. Yetkililerden sorunumuza çözüm bekliyoruz" diye konuştu.
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