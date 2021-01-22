3. denemesinde hayata veda etti

İzmir'de yaşayan ve yaptığı iki evlilikte de aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan 29 yaşındaki Oğuzhan Kılıç, üçüncü intihar girişiminden kurtulamayarak yaşama veda etti. Her şey 6 ay önce başladı. Oğuzhan Kılıç anlaşamadığı ilk eşi M.A'dan boşandı. 3 ay geçtikten sonra tanıştığı S.K. ile evlenen Kılıç, S.K'nin de evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

14 Ocak günü saat 21.45 sıralarında ilk eşi M.A'nın Çiğli'deki evine giden Oğuzhan Kılıç, kapısının önüne geldiği M.A'dan af diledi. Eski kocasının barışma isteğini kabul etmeyen M.A. durumu KADES üzerinden polis bildirdi. Oğuzhan Kılıç, polislerin olay yerine gelmesiyle kendini otomobiline kilitledi. Kılıç, burada gaz kullanarak intihar girişiminde bulundu. Otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Kılıç, ilk intihar girişiminden kurtarılmış oldu. Bu olayın ardından ailesi tarafından psikiyatri tedavisine götürülen ve verilen ilaçları almadığı öğrenilen Oğuzhan Kılıç, iki gün sonra yine aynı şekilde intihar girişiminde bulundu. Kılıç ikinci intihar girişiminde de başarılı olamadı. Son olayın ardından Kılıç'tan bir süredir haber alamayan yakınları, ikinci eşi S.K. ile birlikte Kılıç'ın evine gitti. Eve giren aile, korkunç manzara ile karşılaştı. Kılıç yatak odasında kafasında poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Poşetin içine yerleştirilmiş iki hortum da iki adet küçük tüpe bağlıydı. Başından beri intiharı kafasına koyan Kılıç, yaşamını yitirmişti.

FATİH ŞENDİL