Başkan yardımcısından kadın üyeye saldırı

Denetim Komisyon üyesi Atan, İmar Müdürü İsmail Ası'ya, yapılan çalışmaların makbuzlarını görmek istediğini söyleyince Ası, Sinem Atan'a hakaretler savurdu.

'HAYSİYETSİZ KADIN' DEDİ

YAŞADIĞI olayı anlatan Sinem Atan, "Görevim gereği toplantıya katıldım ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek istedim. İsmail Ası'dan yapılan çalışmaların makbuzlarını sordum ve görmek istediğimi söyledim ancak talebimi reddedip bana hakaret etmeye başladı. Bana, 'Siz bunu sorgulayamazsınız. Sorgulayacaksanız önce hükümet binasını sorgulayın. Siz haysiyetsiz bir kadın-sınız. Hatta kadın bile değilsiniz. Sizi Süley-man abiniz bile kurta-ramaz. Önce siz hükü-metinizi sorgulayın. Sizin Allah belanızı versin' şeklin-de hakaretlerle üzerime yürü-dü. Daha sonra dosyaların-da olan makbuzları da alıp toplantıyı terk etti. Hepsi CHP'li ve MHP'li meclis üyelerinin önünde ger-çekleşti. Bu saygı-sızlık ve hakaret karşısında hemen Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na gide-rek suç duyurusunda bulundum" dedi. Kendisini hiçbir engelleme-nin yıldıramayacağını ifade eden AK Partili Atan, "Sözde kadın haklarından savunanları görüyo-ruz ki, bugün gözlerini karar-tıp, bir kadına hakaret ederek üzerine yürü-yebiliyor. Bu yapıla-nın takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız" diye konuştu.