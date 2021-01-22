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Haberler İzmir Boş daireye pusu kurup kurşun yağmuruna tuttu

Boş daireye pusu kurup kurşun yağmuruna tuttu

Denizli'nin ilçesinde, yan binadaki boş dairenin kapısını kırarak içeride pusu kuran şüpheli, akşam işten eve döndüğü sırada kapının açılmasını bekleyen 'ya (27) kurşun yağdırdı.

Boş daireye pusu kurup kurşun yağmuruna tuttu

22.1.2021

Doğalgaz tesisatçısı olduğu öğrenilen Durna, işten eve döndüğü belirlenen eşi Seher Durna tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Fenalık geçiren kadının feryatlarını duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, boş daireye pusu kurarak husumetlisini öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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