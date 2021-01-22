Boş daireye pusu kurup kurşun yağmuruna tuttu

Doğalgaz tesisatçısı olduğu öğrenilen Durna, işten eve döndüğü belirlenen eşi Seher Durna tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Fenalık geçiren kadının feryatlarını duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, boş daireye pusu kurarak husumetlisini öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MURAT ŞENBAKLAVACI