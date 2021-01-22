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'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı! 22 Ocak hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde 'un Anadolu yakası ile ve çevrelerinin, zamanla ile çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı! 22 Ocak hava durumu

22.01.2021, 09:11

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağış var mı? Soğuklar devam edecek mi? Herkes plan yapmak için bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Meteoroloji'den bazı bölgeler için uyarı geldi. İşte hava durumu raporu... Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Anadolu yakası yerel sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13
Adana: Az bulutlu 14
Antalya: Az bulutlu 15
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 6

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