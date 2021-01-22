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'deki FETÖ Soruşturması; 'de gözaltına alınan 6 asker 'a getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yapılanmasına yönelik Merkezli operasyon kapsamında 'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker 'a getirildi.

İzmir'deki FETÖ Soruşturması; KKTC'de gözaltına alınan 6 asker İstanbul'a getirildi
DHA

22.01.2021, 18:50 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021, 18:52

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 60 il ve KKTC'de başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası getirilen şüphelilerin SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.

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