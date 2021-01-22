Katil torun çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde önceki akşam işlenen cinayette katil tanıdık çıktı. Cinayet saat 21.00 sıralarında Konak Fatih Mahallesi 405 sokak üzerinde meydana geldi. Işıkkent'te ayakkabı toptancılığı yapan 49 yaşındaki Mustafa Kaya, eşi Huriye Kaya ile birlikte evine doğru yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından tek kurşunla vuruldu. Zanlı, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Kaya, eşi ve çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUMLU TUYUYORDU

Cinayetin ardından olay sırasında sokakta bulunan vatandaşların ifadesine başvuran ve çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, Kaya'ya hedef gözeterek ateş açan kişinin kimliğini kısa sürede belirledi. Cinayeti, Mustafa Kaya'nın eşi Huriye Kaya'nın ilk eşinden olan kızı G.A'nın çocuğu S.A. işlediği ortaya çıktı. Saklandığı evde yakalanan ve gözaltına alınan S.A, sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Evde yapılan aramada cinayette kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi. S.A'nın ilk ifadesinde, üvey dedesini, anne ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Cinayet, olayın gerçekleştiği sokaktaki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından çözüldü.

Fatih ŞENDİL