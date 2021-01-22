Mehmetçik dağlardaki hayvanları unutmadı

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından oluşturulan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Komutanlığı'na bağlı timler, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki av koruma memurları ile birlikte terör örgütü PKK'nın izinin tamamen silindiği Amanos Dağları'nda yaban hayvanları için yem bıraktı. Ekipler, koruma altındaki çok sayıda hayvanın yaşam alanı olan İslahiye ve Nurdağı ilçeleri arasındaki Gökçedağ mevkisine çıkarak, kar nedeniyle hayvanların aç kalmasını önledi.