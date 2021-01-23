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Haberler İzmir İzmir'de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu

'de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu

'in ilçesinde (61) yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu. Belden aşağısında yanık izleri olduğu tespit edilen Serbest'in, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

İzmir'de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu

23.01.2021, 16:30

Muratbey Mahallesi'nde Eyüp Serbest'i uzun süredir göremeyen komşuları, endişeye kapıldı. Bu sabah Serbest'in müstakil evine gidip, içeri giren komşular, yalnız yaşayan adamın cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Serbest'in belden aşağısında yanık izleri olduğu görüldü.



Cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Eyüp Serbest'in ölün nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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