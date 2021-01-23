Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

İzmir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. 3 kişinin içinde olduğu otomobilde yolcu konumundaki bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yapmak ve üretmek suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Karşıyaka ilçesinde saat 01.00 sıralarında denetim başlattı. Polis ekipleri, Yeni Girne Caddesi'nde bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayan 06 FY 812 plakalı sürücü kaçmaya başladı. Şüpheliler ile polis arasında başlayan kovalamaca, trafik polislerinin koordineli şekilde çalışmaları sonucu son buldu. Köşeye sıkışan otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi, bu kez de aracı bırakarak yaya şekilde kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin müdahalesi ile 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan kimlik sorgusunda, otomobil sürücüsünün B.M., otomobildeki kişilerin ise E.K. ve Ş.K. olduğu tespit edildi. Ş.K.'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde üretme, uyuşturucu maddeyi satma ve sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü B.M.'ye yapılan uyuşturucu testinin de pozitif olduğu belirtildi. B.M., E.K. ve Ş.K.'ye sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra çok sayıda trafik kuralını ihlalden toplam 14 bin 782 TL idari para cezası kesildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı 06 FY 812 plakalı otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.



