İnci mutluluğunu kemanıyla anlatıyor

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremden 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki konservatuvar öğrencisi İnci Okan, ilk adımını attığı yeni yaşamında mutluluğun şarkısını kemanıyla seslendiriyor. Rıza Bey Apartmanı enkazından alkışlar eşliğinde çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ve ameliyat edilen İnci Okan, depremde bacaklarının üstüne yığılan "molozların ağırlığını" müzikle geride bıraktı.

Hastanede 4 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilen Okan, Karşıyaka ilçesindeki bir klinikte fizik tedavi hizmeti almaya başladı. Depremzede genç kız, tedaviler sayesinde tekerlekli sandalyeden kalkıp ilk adımlarını attı ve çok sevdiği kemanıyla şarkılar seslendirdi. İnci Okan, yaşama azmi ve umuduyla yeni eserlere ses vermeye ve konserlerde alkışlarla karşılanmaya hazırlanıyor.