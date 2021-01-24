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'de şüpheli ölüm

'in ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan (61), evinde ölü bulundu. Bilgi'nin ölümü, yapılan ilk incelemede şüpheli bulundu.

İzmir'de şüpheli ölüm
DHA

24.01.2021, 08:31

Olay, saat 19.00 sıralarında Ülkü Mahallesi 831 Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Kendisinden 4 gündür haber alamayan Halit Bilgi'nin ev sahibi, durumdan şüphelendi. Bunun üzerine eve gelen ev sahibi, Bilgi'ni yatakta hareketsiz yattığını gördü ve durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri de evde inceleme yaptı. Eve gelen savcının incelemesinin ardından, inşaat işçisi olduğu öğrenilen Halit Bilgi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu

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