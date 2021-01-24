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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle başta denizciler olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!
AA

24.01.2021, 16:37

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.



Fırtınanın etkisini yarın akşam saatlerinde kaybedeceği ifade edilerek, fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

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