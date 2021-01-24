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Haberler İzmir Metruk binaya at eti operasyonu

Metruk binaya at eti operasyonu

Metruk binaya at eti operasyonu

24.1.2021

Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi (HAYDİ) ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İşçiler Caddesi'ndeki bir binada kaçak kesim yapıldığına dair ihbar üzerine ortak bir operasyon düzenledi. Yapılan baskında tek toynaklı hayvanların katledildiği belirlenirken, hayvanlara ait deri ve kesilen uzuvlara, imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, deri ve kesilmiş parçaları güvenli şekilde taşıyarak imhası gerçekleştirildi. Kesim için bekletilen beş at ise kurtarıldı. Hayvanların kesiminden sorumlu olduğu tespit edilen ve etleri köpek maması yapan fabrikalara para karşılığında verdiğini ifade eden şahsa idari işlem uygulanarak para cezası verildi.

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