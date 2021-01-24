Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı

İzmir'de 76 yaşındaki Mustafa Y'ye bakıcılık yapan ve ölen eşinden aylık alarak geçimini sürdüren 46 yaşındaki Yaşariye Ç. daha önce oğlu için çektiği 3 bin 500 liralık kredi borcu taksidini ödemek için gittiği banka şubesinde hesap hareketleri dökümünü de istedi. Belgeleri görmesiyle şoka uğrayan kadın, 31 bin 350 lira kredi borcunun bulunduğunu ve çekilen kredi miktarının da üç parça halinde gelininin hesabına aktarıldığını anladı. Bunun üzerine oğlu ve gelinini arayan Yaşariye Ç., tatmin edici bir cevap alamazken, soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Manisa'da yaşayan oğlu M.C.Ç. ve gelini E.N.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunan Yaşariye Ç, "Ben onları çok seviyordum, bu bana yapılmazdı. Bu saatten sonra kime güveneceğimi gerçekten bilmiyorum" diyerek gözyaşı döktü.