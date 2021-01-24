İzmir'in Aliağa ilçesi Yenişakran Dallas Mahallesi'nde sabah 10.30 sıralarında başlayan trafo yangını paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi aradı, itfaiye ekibi yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürmeyi başardı.
Yangın sırasında trafodan gelen patlama sesleri vatandaşları korkuttu. Öte yandan, yangın nedeniyle Yenişakran Dallas Mahallesi'nde elektrikler kesildi. Ekiplerin elektrik çalışmaları devam ediyor.
Trafoda çıkan yangın korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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