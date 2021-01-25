25 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti detaylarını duyurdu.
Kesintilerden etkilenenler 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
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