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25 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi!

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklık elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İzmir'de bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 25 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

25.01.2021, 09:00