9 kamyonetin aküsünü çalıp kayıplara karıştılar

Son dakika... Edinilen bilgiye göre olay saat 04.30 sıralarında Çamdibi Mahallesi 1583/2 sokakta meydana geldi. Bir gıda dağıtım firmasına ait park halindeki 9 kamyonetin aküsü, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek çalındı. İşbaşı yapmak kamyonetlerinin başına gelen araç sürücüleri, kamyonetlerde akülerinin olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede ve araçlarda inceleme yaptı.





AKÜ HIRSIZI KİŞİ VEYA KİŞİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan kamyonetlerden aküleri çaldığı düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.





Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.