Bornova'da dehşet! Mahalleli sokak hayvanlarını zehirleyenleri arıyor

Bornova'nın Karacaoğlan mahallesi, 4076 Sokak ve çevresine geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirli etler bırakıldı. Etleri tüketen bir köpek ile birden fazla kuş telef oldu. Mahalleye bırakılan etlerden son olarak Max adı verilen bir köpeğin zehirlenme belirtileri göstermesi üzerine olay ortaya çıktı. Geçen 23 Ocak Cumartesi günü hayvanlara mama bırakmak için sokağa çıkan Gizem Gümüş, 'Max' adını verdikleri köpeği titrerken buldu. Gümüş'ün olayı belediye ekiplerine bildirmesi sonucu Max tedaviye alındı. Çevrede bulunan ve üzerinde beyaz maddelerin olduğu etlerden alınan numuneler belediyeye gönderildi. Kalan etleri de mahalle sakinleri imha etti.

'ZEHİRLİ ETLER BIRAKILIYOR'

Son zamanlarda bölgede zehirli etlerden yiyerek telef olan sokak hayvanı sayısının arttığına dikkati çeken Gizem Gümüş, "Geçen hafta kimliğini bilmediğimiz bir kişi, burada sokak hayvanlarını istemediğini söylemişti. O şahsın 'bütün hayvanları öldüreceğim' tehdidinden sonra bu zehirlenmeler gerçekleşti" iddiasında bulundu. Telef olan hayvanları bulan Gizem Gümüş, "Bir köpeğimizin zehirlendiği haberini aldık. Bunun üzerine diğer köpeklere bakmak ve mama vermek için dışarıya çıktım. Max, beni görünce yanıma koştu. Ardından da titremeye başladı. Bir yandan Max'ı takip ediyordum, bir taraftan da 'Kimleri arayabilirim' diye düşünüyordum. Belediyeye olayı bildirdik. Aynı anda çok şükür çevredeki esnaflarla birlikte Max'ı kurtardık. Biz kontrol için veterinere götürdük. Bu hayvanların, hiç kimseye zararı yok. Ne onlara ne de biz hayvan severlere karışmasınlar. Eğer zehirli etleri bulup imha etmeseydik daha fazla hayvan zarar görecekti " diye konuştu. Gümüş, son zamanlarda mahallelerinde zehirli etlere sıkça rastladıklarını hatırlatarak, "Sadece köpekler değil, kuşlar ile kediler de zarar görüyor. Sosyal medya paylaşımından sonra bana gelen mesajlara göre herkes bu konudan şikayetçi" dedi.





'ETLERİ İMHA ETTİK'

Bir diğer mahalle sakini Ayşen Acar, belli noktalarda zehirli etlere rastladığını ifade ederek, "Yürüyüşe çıktım. Etleri gördüğümde zehirli olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Sosyal medyada paylaşımı gördükten sonra o etleri alıp imha ettim. Bu tip olayların, hem de bizim çevremizde gerçekleşmesi oldukça üzücü. Şimdi 'zehirli etleri' koyanı arıyoruz. Hemen her sokağa bırakılmış. Bunu yapanların, ruhsal anlamda sağlıklı olduklarına inanmamakla birlikte tedavi olmaları gerektiğini düşünüyorum. 'Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.