İzmir’de 76 bin 688 kişi aşılandı

14 Ocak'ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu, 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, paylaştığı, aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiğe göre ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer aldı. İstanbul'u 122 bin 332 kişinin aşılandığı Ankara izlerken, daha sonra 76 bin 688 kişiyle İzmir geldi. Bu illeri sırasıyla, 41 bin 305 kişiyle Antalya, 39 bin 470 kişiyle Bursa, 31 bin 462 kişiyle Adana, 29 bin 320 kişiyle Konya, 27 bin 5 kişiyle Mersin, 25 bin 435 kişiyle Kocaeli, 24 bin 283 kişiyle Samsun, 21 bin 847 kişiyle Kayseri ve 21 bin 698 kişiyle Gaziantep takip etti. TÜRKİYE genelinde 10 binden fazla aşılamanın yapıldığı iller şöyle: Manisa 19 bin 646, Balıkesir 19 bin 450, Hatay 19 bin 141, Diyarbakır 18 bin 749, Eskişehir 18 bin 574, Aydın 17 bin 917, Denizli 17 bin 523, Muğla 15 bin 255, Şanlıurfa 15 bin 171, Trabzon 14 bin 801, Malatya 13 bin 913, Tekirdağ 13 bin 542, Van 12 bin 554, Kahramanmaraş 12 bin 495, Ordu 12 bin 398, Isparta 12 bin 271, Erzurum 11 bin 671, Elazığ 10 bin 896, Afyon 10 bin 869, Sivas 10 bin 687, Sakarya 10 bin 563, Tokat 10 bin 491, Çanakkale 10 bin 285.





6.5 MİLYON DOZ ASI BUGÜN TÜRKİYE'DE

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadelerini kullandı.