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'de motosikletli kuryelerden asansör tepkisi

Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Bursalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı apartman ve sitelerde sipariş taşıyan motosikletli kuryelerin asansörleri kullanmasının yasaklanmasına tepki gösterdi.

İzmir'de motosikletli kuryelerden asansör tepkisi
AA

25.01.2021, 15:21

Bursalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde yoğun iş yüküyle hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. Daha önce bazı sitelere motosikletli kuryelerin motosikletleriyle girmesinin yasaklanması nedeniyle eylem yaptıklarını hatırlatan Bursalı, şimdi de benzer bir üzücü kararla karşılaştıklarını ifade etti.

Bursalı, siparişleri Kovid-19'la ilgili tedbirleri alarak götürdüklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Sitelerde, apartmanlarda asansöre motosikletli kuryelerin binmemesi yönünde yasaklarla karşılaştık. Bunlar motivasyonumuzu düşürdü. Motosikletli kuryelerin hastalık taşıyabileceklerini öngörerek kendi yaşam alanlarını kullanmamalarını istiyorlar, asansör yerine merdivenle çıkmamızı istiyorlar. Bizler motosikletli kuryeler olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz, tahlillerimiz yapılıyor. İsteğimiz insan gibi muamele yapılması, motosikletli kuryelere değer verilmesi. Biz tüm sorumlulukları yüklenerek insanlara hizmet veriyoruz."



Motosikletli kurye Koray Kulaksız da bir sipariş için gittiği sitede asansör kullanılmasının yasak olduğuna dair bir yazıyla karşılaştığını kaydederek, "Sipariş 24. kattaydı. Bu, onur kırıcı bir davranış. Vatandaşların duyarlı, hoşgörülü davranmasını istiyoruz." dedi.

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