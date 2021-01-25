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Haberler İzmir Özbekliler arıtma tesisi istemiyor

Özbekliler arıtma tesisi istemiyor

Özbekliler arıtma tesisi istemiyor

25.1.2021

İzmir'in Urla Özbek'te Köyaltı Mevkii'nde yapımına başlanan 'Atıksu Bertaraf Tesisi' bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Tesisin, Eğriliman Deresi'nin bitişiğinde inşa edilmesi nedeniyle atıkların dereye deşarj edileceğini söyleyen bölge sakinleri, "Atıksu Bertaraf Tesisi deşarjı yapılan kapalı koylarda mevzuat gereği balıkçılık yapılamaz. Bu bölgedeki zengin balık çeşitliliği yok olacak. Özbek'in lezzetiyle ünlü balıkları tarihe karışacaktır. Dereye deşarj edilen tüm atıklar Eğriliman Koyu'nu kirletecek ve denize girilemeyecek. Dolayısıyla da Eğriliman Koyu'nda rüzgar sörfü ve yelkencilik yapılamayacak" ifadeleri kullanıldı.

YERİ MUTLAKA DEĞİŞTİRİLMELİ
TESİSE karşı olmadıkları sadece yapılan bölgeye karşı olduklarını belirten bölge sakinleri, "Çevresi sit alanları ile dolu. Atıksu bertaraf tesisi kanunsuz olarak zeytinliklerin içerisine inşa edilmektedir. Yayacağı koku ve dereye yapılacak deşarj yoluyla Eğriliman Koyu ve çevresinde çevre felaketine neden olacak" dedi.

MERT ALPDÜNDAR (ÖZEL)

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