12 kez bıçakladı ‘seviyordum’ dedi

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 43 yaşındaki Dilek Yüksel'i darp edip, kendisinden kaçmaya çalışırken apartman boşluğunda 12 bıçak darbesi ile feci şekilde öldüren ve 24 yıla kadar hapsi istenen Seyfettin Eğrilmez, "Dilek ile birbirimizi seviyorduk. Onu annesinden kalan 150 bin liralık miras için değil, aramızda kıskançlık yüzünden çıkan tartışmadan dolayı öldürdüm" dedi. Avukat Efe Alper, cinayete kurban giden müvekkili Dilek Yüksel'in kasten değil, canavarca hisle öldürüldüğünü savundu.



MİRAS İÇİN TARTIŞMIŞLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir çocuk annesi Dilek Yüksel'i geçen yıl 12 Temmuz'da Konak ilçesindeki Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'taki apartmanda öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan pazarcı Seyfettin Eğrilmez (38) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. İddianamede cinayetten saatler önce, annesinden kalan 150 bin liralık miras için Dilek ile Seyfettin'in tartıştıkları, sanığın mirası alması konusunda talihsiz kadına baskı içeren söylemlerde bulunduğu iddiaları da yer aldı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Eğrilmez, 15 yıldır nikahsız birliktelik yaşadıklarını, kayınvalidesinin geçen yıl vefat ettiğini, miras yüzünden tartıştıkları ve ona baskı yaptığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Olay akşamı 4 kişi Buca'da yemek yediklerini, gece saat 04.00'te eve döndüklerini, sevgilisi Dilek'in kendisini aşağıladığını söyleyen Eğrilmez, "Aramızda itişme oldu. Dışarı kaçmak istedi. Merdivenlerden indi, ben de peşinde inip, belinin yan tarafına hatırlayamadığım sayıda bıçakla vurdum. Kavgalarımız mirastan değil, kıskançlıktan kaynaklanıyordu" diye konuştu.



KATİLİYLE AYNI MASADA

Yeni Asır'ın ulaştığı fotoğrafta Dilek Yüksel'in öldürülmeden saatler önce, sevgilisi Seyfettin Eğrilmez ve iki aile dostu ile aynı masada birlikte yemek yedikleri ortaya çıkmıştı.



'KASTEN DEGİL CANAVARCA'

AVUKAT Efe Alper, müvekkili Dilek Yüksel'i öldüren sanığın talihsiz kadını kasten değil, canavarca hisle yani 12 ayrı bıçak darbesi ile öldürdüğünü, bu nedenle hüküm açıklanırken her ne kadar takdir mahkemenin de olsa, sanık lehine olayda hafifletici sebepler olmadığının göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunun altını çizdi.



KIZI KONUSTU: ANNEMİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU

DİLEK Yüksel'in 24 yaşındaki kızı Duygu S. sanığın yalan söylediğini, annesini sürekli dövdüğünü, hatta daha önce de ayağından bıçakla yaraladığını belirterek, "Anneannemden 150 bin lira para kaldı. Bu parayı dedem vefat ettikten sonra annem ve kardeşleri paylaşacaktı. Anneannem öyle vasiyet etmişti. Annem telefonda Seyfettin'in kendisine, 'Parayı al yoksa kızını öldürürüm, seni öldürürüm' dediğini bana söyledi. Bu yüzden kendisine sürekli baskı yapıp, tehdit ediyordu" dedi. Tanık Hüseyin G. de, sanığın paranın paylaşılması konusunda Dilek'e baskı yaptığı öne sürdü.

Metin BURMALI