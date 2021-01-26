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Haberler İzmir ‘18 yıldır attığımız her adım yerli ve milli’

‘18 yıldır attığımız her adım yerli ve milli’

‘18 yıldır attığımız her adım yerli ve milli’

26.1.2021

İZMİR'de ilçe programlarını sürdüren AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Foça ve Aliağa'nın ardından Bergama, Dikili ve Kınık'taki yatırımları yerinde inceleyerek sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Sürekli, Bergama Ziraat Odası'nı ziyaretinde İzmir tarım destek ve yatırımlarını değerlendirerek su ve tohum meselesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sürekli, "AK Parti'nin 18 yıldır attığı her ekonomik ve sosyal kalkınma adımı yerli ve millidir. Ekonomimizin bel kemiği olan tarım alanında da vitrinlik değil, somut ve büyük adımlar attık. İzmir'de yerel idarenin de nihayet aynı kavramları dile getirmeye başlaması umut verici" diye konuştu.

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