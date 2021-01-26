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Haberler İzmir 26 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi

26 Ocak Salı elektrik kesintisi

'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. kesinti detaylarını duyurdu. Kesintilerden etkilenenler 'Elektrikler saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ocak Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

26 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi

26.01.2021, 09:16

tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, 'de bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 26 Ocak Salı detayları...

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