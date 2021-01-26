GDZ Elektrik tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İzmir'de bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 26 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...