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Haberler İzmir Aşırı yağmurlar sonrası yol çöktü

Aşırı yağmurlar sonrası yol çöktü

Aşırı yağmurlar sonrası yol çöktü

26.1.2021

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nın kargo ve gümrük kısmına giden asfalt yolun çöktüğünü belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Son yağmurlar sonrası asfalt yolda çökmeler meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, "Yağışlarla birlikte çöken asfalt yolun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor" dedi. Asfaltın altındaki toprak zeminde kaymalar meydana geldiğini, bu nedenle yolun adeta köstebek yuvasına döndüğünü anlatan vatandaşlar, "Yol aylardır bu halde ne gelen var, ne giden. Gün geçtikçe daha çok çöküyor. Yetkililerin bir an önce buradaki yolu tamir etmesi gerekiyor yoksa daha büyük felaketler olabilir" diye konuştu.

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